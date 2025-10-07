Battlefield 6 Entwickler teasern Seekämpfe, kleine Hubschrauber und mehr an

HQ

Battlefield 6 sieht bereits nach einer starken Rückkehr für das Franchise aus, und wenn es später in dieser Woche erscheint, werden wir sehen, ob EA die FPS-Serie wirklich vom Abgrund auf ihren komfortablen zweiten Platz hinter Call of Duty zurückgebracht hat.

Doch auch wenn das Spiel noch nicht veröffentlicht ist, blicken die Fans bereits nach vorne, und das gilt auch für die Entwickler. Das neueste Community-Update von Battlefield sagt uns, dass unsere Wünsche erhört werden und wir sehen könnten, wie sie in Zukunft zum Leben erweckt werden.

"Anfragen nach Seekriegsführung sind nicht unbemerkt geblieben, ebenso wenig wie die Rufe nach einem bestimmten bei den Fans beliebten kleinen Hubschrauber, Zügen und mehr", heißt es in dem Beitrag. "Wir schätzen all eure Vorschläge und möchten, dass ihr wisst, dass wir zuhören. Mit Saison 1 und unserer bevorstehenden Roadmap freuen wir uns darauf, weiterhin ein Schlachtfeld zu erschaffen, das die Wünsche der Spieler widerspiegelt. Wir werden weiterhin in den Community-Kanälen lesen und zuhören, und wir können es kaum erwarten, mehr mit euch zu teilen, also lasst uns weiterhin Feedback geben."

Battlefield 6 scheint auf der Idee aufgebaut zu sein, dass, wenn genügend Leute danach schreien, sie es irgendwann bekommen werden. Vielleicht werden wir also bald über die Meere segeln und unsere Feinde in einem Seekrieg besiegen, wenn wir (auf höfliche Weise) sicherstellen, dass die Entwickler wissen, dass wir das wollen.