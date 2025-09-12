Battlefield 6 enthüllt neuen Soundtrack von Limp Bizkit

HQ

Jetzt, wo wir weit im September sind, tritt das Multiplayer-Ego-Shooter-Kriegsrennen kurz vor der Veröffentlichung in DEFCON 2 ein. Call of Duty: Black Ops 7 ist der Favorit, aber Battlefield 6 beginnt, schwere Artillerie einzusetzen und Enthusiasten, Neulinge und Veteranen gleichermaßen zu rekrutieren, die glauben, dass dies das versprochene große Comeback der Franchise sein könnte.

Electronic Arts kommt ebenfalls in Kampfgeist und hat jetzt einen neuen Track für den Soundtrack des Spiels enthüllt, der von keinem Geringeren als Limp Bizkit produziert wurde und den Titel "Making Love to Morgan Wallen" trägt. Es ist ein knallharter Track, der die Wartezeit in der Lobby vor dem Betreten des Spiels mit Sicherheit erleichtern wird. Ihr könnt es euch auf dem YouTube-Kanal des Künstlers anhören und freut euch darauf, es exklusiv zu hören, wenn Battlefield 6 am 10. Oktober für PC und Konsolen erscheint.

Was hältst du von Limp Bizkit's Making Love to Morgan Wallen als neue Battlefield 6 Hymne?