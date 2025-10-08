Battlefield 6 enthüllt die endgültigen PC-Spezifikationen

HQ

Die Veröffentlichung von Battlefield 6 steht vor der Tür. DICE und EA sind bereit für die große Rückkehr der Shooter-Reihe, aber wenn du dich fragst, ob dein PC bereit ist, dann solltest du einen Blick auf die frisch enthüllten endgültigen PC-Spezifikationen werfen.

Von niedrigen Einstellungen bei 1080p bis hin zu 4K Ultra, bei denen alles ausgereizt ist, kann Battlefield 6 auf einer Vielzahl von Rigs ausgeführt werden. Es wird sogar gesagt, dass Sie damit durchkommen können, das Spiel mit niedrigeren als den empfohlenen Spezifikationen auszuführen, da die Leute berichtet haben, dass das Spiel auf einer GTX 1070 läuft.

Wenn Sie jedoch möchten, dass alles so schön wie möglich ist, können Sie nicht an PC-Teilen sparen. Sie benötigen eine RTX 5080, um das Spiel in der Ultra++-Einstellung mit 4k-Auflösung und bis zu 240 fps zu erhalten. Machen Sie sich außerdem bereit, etwas Festplattenspeicher freizugeben, da Sie 90 GB benötigen, um das Spiel spielen zu können, es sei denn, Sie entscheiden sich für Ultra-Low-End, da Sie dann nur 55 GB benötigen.

TPM 2.0 und UEFI Secure Boot müssen unabhängig von Ihrem Rig aktiviert sein, und Sie benötigen auch HVCI- und VBS-Funktionen. Sehen Sie sich die vollständige Liste der Spezifikationen unten zusammen mit dem Launch-Hype-Trailer an.