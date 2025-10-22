Der Leiter der Kampagne von Battlefield 6 ist enttäuscht, dass sein Team nicht in den Credits des Spiels aufgeführt wurde

HQ

Halo-Mitschöpfer Marcus Lehto hat EA dafür kritisiert, dass es sein ehemaliges Studio Ridgeline Games nicht in den Abspann des kürzlich veröffentlichten Battlefield 6 aufgenommen hat. Ridgeline arbeitete an der Story-Kampagne für den Hit-Shooter, und Lehto sagt, dass seine Beiträge "die Grundlage des Spiels" bildeten.

"Ich bin enttäuscht zu sehen, dass viele meiner ehemaligen Teamkollegen von Ridgeline Games in der jüngsten Veröffentlichung von Battlefield 6 nicht richtig erwähnt wurden." Lehto schrieb auf LinkedIn (via Eurogamer). "Diese talentierten Entwickler haben 1 bis 2,5 Jahre lang unermüdlich daran gearbeitet, das Fundament des Spiels zu legen, bevor ich freiwillig gegangen bin und das Studio anschließend geschlossen wurde. Trotz ihrer bedeutenden Beiträge wurden die meisten, die entlassen wurden, ganz am Ende des Abspanns in eine 'Besonderer Dank'-Sektion verbannt - und einige wurden ganz weggelassen, mich eingeschlossen."

Lehto verließ das Studio letztes Jahr, und kurz darauf schloss EA das gesamte Ridgeline ab. Der erfahrene Entwickler nannte den Schritt damals einen "Schlag in die Magengrube" und scheint EA aufgrund dieser Kreditkontroverse nur noch mehr verdorben zu haben. In dem LinkedIn-Post fügt er ein Bild hinzu, auf dem er sich wünschte, Ridgeline Games wäre genannt worden. Leider scheint es, dass EA dies in absehbarer Zeit nicht zu Battlefield 6 hinzufügen wird.