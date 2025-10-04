Battlefield 6 Beta zieht Call of Duty-Spieler in Scharen ab

HQ

Der Hype um Battlefield 6 ist seit mehreren Monaten massiv und scheint nur noch zu wachsen, je näher der Veröffentlichungstag rückt. Viele Online-Spieler haben das Spiel dafür gelobt, dass es im Vergleich zu (meistens) Call of Duty ein düstereres, realistischeres Erlebnis bietet.

Besonders deutlich wurde dies während der Beta-Phase von Battlefield 6, als fast die Hälfte der Teilnehmer Spieler waren, die zuvor in Call of Duty aktiv waren. Noch auffälliger ist, dass diese Spieler nach dem Test von Battlefield nicht zu den Blockbuster-FPS von Activision zurückkehrten.

Der größte Effekt war auf Steam zu beobachten, wo sich fast 50 % der Spieler, die beide Titel ausprobiert haben, entschieden haben, nicht zu Call of Duty zurückzukehren. Auf Xbox und PlayStation waren die Zahlen geringer, aber immer noch signifikant: Etwa 29 % der Xbox-Spieler und 24 % der PlayStation-Spieler entschieden sich dafür, nicht mit CoD fortzufahren.

Das Ergebnis ist, dass sich die Beta von Black Ops 7 nun zunehmend leer anfühlt. Laut Ampere Analysis ist der Trend klar - die Spieler bevorzugen Battlefield 6. Seit Beginn der Beta häufen sich die Beschwerden über den neuesten Eintrag von Activision, wobei viele argumentieren, dass sich das Spiel wie nichts anderes als ein Aufguss früherer Titel anfühlt. Hinzu kommt, dass Cheaten bereits weit verbreitet zu sein scheint - ein Problem, von dem die Community nicht gerade begeistert ist.

Also, worauf freust du dich mehr - Battlefield 6 oder Black Ops 7?