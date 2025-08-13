Battlefield 6 Beta verursacht enormen Anstieg der EA-Aktie

HQ

Die Beta von Battlefield 6 erweist sich als Hit, da sie nicht nur Hunderttausende von Spielern anzieht. Nach dem ersten Beta-Wochenende des Spiels stiegen die Aktienkurse von EA nach der Rückkehr eines der größten Gaming-Shooter auf ein Allzeithoch.

Laut MP1st stiegen die Aktien von EA um 4,7%, was den größten Anstieg der Aktie seit dem 30. Juli darstellt und den Preis auf 176,11 $ pro Aktie steigen ließ. Die Gesamtaktie von EA ist in den letzten sechs Monaten um 32 % gestiegen, und die Aktie wird um 20 % höher gehandelt.

Die Beta von Battlefield 6 verzeichnete am ersten Wochenende einen Spitzenwert von 500.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam. In Anbetracht der Nutzung anderer Plattformen ist die Gesamtzahl der Spieler wahrscheinlich viel, viel höher. Das zweite Wochenende beginnt am Donnerstag, den 14. August, und wir werden sehen, wie viel Hype nach einem herausragenden ersten Wochenende noch anhält.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober für PC, Xbox Series X/S und PS5.