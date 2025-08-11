Battlefield 6 Beta erreicht ihren Höhepunkt bei einer halben Million gleichzeitiger Spieler auf Steam

HQ

Zu sagen, dass die Fans sich darauf gefreut haben, Battlefield 6 zu spielen, ist vielleicht eine Untertreibung. Das Spiel war bisher riesig für EA, da die Beta eine immense Anzahl von Spielern angezogen hat, so sehr, dass es bereits zu einem der größten Spiele von Steam geworden ist.

Am Wochenende, auf ihrem absoluten Höhepunkt, gelang es der Beta, laut SteamDB bis zu 521.079 gleichzeitige Spieler zu gewinnen, was den Shooter zum 18. größten gleichzeitig gespielten Spiel aller Zeiten auf der Plattform macht.

Ja, Battlefield 6, das erst im Oktober auf den Markt kommt, hat bereits Helldivers II, Among Us, Monster Hunter: World, The Finals, Destiny 2, Elden Ring: Nightreign, Halo Infinite und sogar Call of Duty auf der PC-Plattform übertroffen. Aber Activision sollte sich dieses Jahr keine Sorgen machen, oder...?