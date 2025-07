Battlefield 6 bestätigt für den Start im Oktober, Preis £70/€80

HQ

EA hat versprochen, dass wir heute viel mehr über den Multiplayer-Teil von Battlefield 6 erfahren werden, und Junge, sie haben dieses Versprechen gehalten. Der Publisher hat gerade eine Menge zusätzlicher Details über den kommenden Shooter bekannt gegeben, der von Battlefield Studios (DICE, Criterion, Ripple Effect, Motive ) entwickelt wird, einschließlich wann er erscheinen wird, auf welchen Plattformen und zu welchem Preis.

Zunächst einmal wird, wie die Gerüchte vermuten lassen, Battlefield 6 am 10. Oktober 2025 erscheinen und auf PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar sein. Es wird je nach Plattform und Version zu unterschiedlichen (aber immer noch normalen) Preisen verkauft, und in diesem Sinne finden Sie unten weitere Informationen.

Standard-Ausgabe



PC - 59,99 £/69,99 €



PS5/Xbox Series X/S - £69.99/€79.99



Phantom-Ausgabe



PC - £89.99/€99.99



PS5/Xbox Series X/S - 99,99 £ / 109,99 €



Darüber hinaus erfahren wir etwas über das Setting, das technisch futuristisch ist, wenn auch erst in der Zukunft. Das Jahr, in dem das Spiel spielt, ist 2027 und die Handlung wird wie folgt beschrieben:

"Wir schreiben das Jahr 2027. Die Welt steht am Rande des Chaos. Nachdem ein aufsehenerregendes Attentat die Welt erschüttert hat, haben wichtige europäische Länder die NATO verlassen, während die USA und ihre Verbündeten mit den Folgen zu kämpfen haben. Ein riesiges privates Militärunternehmen, das keine Angst davor hat, Grenzen zu überschreiten, mit tiefen Taschen und der neuesten Technologie, versucht, das Machtvakuum zu füllen. Diese Armee ist PAX Armata. Was von der NATO übrig geblieben ist, liegt in Trümmern, ist verwundet und ramponiert. Das ist die Welt von Battlefield 6."

Andernfalls sollten wir einen Neuaufbau der Kämpfe mit einem neuen Kinesthetic Combat -System erwarten, das das Spiel abwechslungsreicher und immersiver machen soll. Das klassische und beliebte Klassensystem kehrt zurück und bietet ein Gameplay, das auf Assault, Engineer, Support und Recon basiert, jeweils mit definierten Rollen, Gadgets und Waffen. Der Mehrspielermodus wird eine Mischung aus brandneuen und wiederkehrenden Karten wie Operation Firestorm enthalten, und die Modi werden auch eine Reihe von Fan-Favoriten sein, wie Conquest, Breakthrough und Rush, aber noch keine Spur von Battle Royale. Portal wird ein Comeback feiern, um ungewöhnlichere Kampfszenarien und -modi zu ermöglichen, und wir können ein "ehrgeiziges" Post-Release erwarten, das "mehr Modi, Karten, Waffen und andere Funktionen auf konsistenter Basis ins Spiel bringen wird".

Wenn es darum geht, wann Sie das Spiel vor der Veröffentlichung ausprobieren können, wird es zwei Beta-Wochenenden geben, von denen das erste zwischen dem 9. und 10. August und das zweite zwischen dem 14. und 17. August stattfindet.

Weitere Informationen zu Battlefield 6 finden Sie in unserer ausführlichen praktischen Vorschau hier.