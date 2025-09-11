Battlefield 6 bestätigt den Battle-Royale-Modus, plant diese Woche mit dem Testen zu beginnen

HQ

Battlefield Studios hat bestätigt, dass es einen Battle-Royale-Modus in Battlefield 6 geben wird und dass die Tests und das Sammeln von Feedback für die Aktivität bereits in dieser Woche beginnen.

Wie in einem Artikel über X erwähnt, wird der Modus versuchen, die Kernprinzipien und Designelemente, die wir von Battle Royales kennen und erwarten, mit der Philosophie dessen zu kombinieren, was ein Battlefield -Spiel ausmacht. Zu diesem Zweck erklärt Battlefield Studios die Idee hinter dem BR-Modus wie folgt.

"Wir sehen eine großartige Gelegenheit, die Kernsäulen von Battlefield – klassenbasiertes Squadplay, taktische Zerstörung und Fahrzeugkämpfe – in das Battle-Royale-Genre einfließen zu lassen, um ein Gameplay-Erlebnis mit hohem Einsatz und Adrenalin zu schaffen. Dies ist Battlefields Abwandlung der klassischen Formel, sodass du erwarten kannst, dass alle Kernprinzipien von Battlefield in diesem Modus stattfinden. Gadgets, Sprengstoffe, zerstörbare Umgebungen und Fahrzeuge können alle verwendet werden, um den Sieg zu sichern."

Der Modus wird im Rahmen der Community-Initiative Battlefield Labs getestet, und was wir von dem Test erwarten können, der diese Woche geplant ist, haben wir erfahren, dass die neue Karte vorgestellt wird, es wird Fahrzeuge geben, die man benutzen kann, taktische Zerstörung, die man mit großer Wirkung einsetzen kann, Squadplay und zweite Chancen, um den Kampf verzeihender zu gestalten.

Ansonsten hat Battlefield Studios ein paar innovative Ideen für den Modus im Kopf, darunter den "gefährlichsten Ring im Spiel für Battle Royale, der Spieler sofort bei Kontakt tötet". Uns wird gesagt, dass "es kein Ein- und Aussteigen gibt, keine Verwendung als Deckung, kein Durchgehen - wenn man darin gefangen wird, Du bist fertig."

Dies kommt zu der klassenbasierten Action hinzu, bei der die Teams ihre bevorzugten Klassen auswählen, bevor sie in die Schlacht ziehen, Missionen, die im Spiel abgeschlossen werden müssen, um bessere Beute zu verdienen, und Fortschritt, der es den Spielern ermöglicht, ihre Klassen ebenfalls aufzuleveln.

Es ist unklar, ob dies bedeutet, dass der BR-Modus für den Start von Battlefield 6 am 10. Oktober bereit sein wird.