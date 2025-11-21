Battlefield 6 bekommt ein kompetitives Esport? Redsec Elite Series enthüllt von EA

HQ

In einer ziemlich überraschenden Wendung haben EA und Battlefield Studios enthüllt, dass Battlefield 6 s Redsec Modus Gegenstand eines neuen kompetitiven Esports sein wird. Die sogenannte Battlefield Redsec Elite Serie startet bereits am 10. Dezember 2025 und bietet Events und Action, bei denen die besten Spieler um Geldpreise und mehr kämpfen können.

Wie in einem Blogbeitrag erklärt: "Die Elite Series wurde entwickelt, um der Reihe mehr wettbewerbsfähiges Spiel zu verleihen und gleichzeitig unserer Community einen neuen Weg zu geben, um in den Rängen aufzusteigen, und ist der führende Ort für Battlefield-Wettbewerbe und präsentiert das absolut beste kompetitive Gameplay, das Battlefield Redsec auf der globalen Bühne mit Battle Royale und Gauntlet zu bieten hat."

Die Struktur sieht eine Reihe wöchentlicher Geldbecher in EMEA, Amerika und Asien-Pazifik vor, wobei während der ersten Staffel, die vom 10. Dezember bis 18. Januar läuft, über 1 Million Dollar Preisgeld auf dem Tisch steht. Es wird ein Open Series geben, in dem alle Spieler um Preise konkurrieren können, sowie ein Haupt-Elite Series, in dem 50 handverlesene Teamkapitäne aus jeder Region mit einem Team aus vier eigenen Teams antreten. Hier soll der Höhepunkt der Battlefield Action präsentiert werden : "Diese insgesamt 600 Teilnehmer repräsentieren nicht nur die besten Battlefield-Spieler unserer Community, sondern auch die besten FPS-Talente der Welt."

Während Sie mit Open Series Events am 12. und 19. Dezember sowie am 9. und 17. Januar rechnen können, werden die Elite Series für Staffel 1 vor Jahresende enden, da alles vom 10. bis 18. Dezember stattfinden wird. Was die teilnehmenden Spieler betrifft, so wurden diese noch nicht bekannt gegeben, aber es wird erwähnt, dass dies nur der Anfang der wettbewerbsorientierten Zukunft von Battlefield ist, wie ausführlich erklärt:

"Was unsere unmittelbaren Wettbewerbspläne für 2026 betrifft, streben wir an, dass sowohl die Elite Series als auch die Open Series in zukünftigen Saisons fortgesetzt werden. Da dies ein einzigartiges Format im wettbewerbsorientierten Bereich ist, werden wir das Feedback von Spielern und der Community sorgfältig beobachten, um sicherzustellen, dass die Formate genauso unterhaltsam anzusehen wie zu spielen sind."

Wirst du zuschauen oder am Redsec Elite Series teilnehmen?