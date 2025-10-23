Battlefield 6 Battle Royale könnte eher früher als später starten

HQ

Es scheint, als ob der viel gemunkelte Battle-Royale-Modus für Battlefield 6 früher als erwartet startet. Zumindest wenn es nach einigen Leuten geht, die im Quellcode der Spiele herumgegraben und Hinweise auf "Granite" gefunden haben - was angeblich der interne Arbeitsname für das Projekt bei EA und Dice ist. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass der Modus als Stealth-Drop gestartet wird. Eine der vielen Quellen schreibt:

"Die Veröffentlichung von BR ist immer noch für den 28. Oktober geplant und wird ein Schattenabwurf sein, ähnlich wie bei Warzone mit einem Trailer am Tag zuvor, gemäß meinen früheren Berichten, die meines Wissens nach immer noch korrekt sind."

Die Entwickler haben selbst noch nichts bestätigt, aber es gibt viele Hinweise darauf, dass Battle Royale eine kostenlose Ergänzung sein wird, wie Anfang des Jahres berichtet wurde. Wir werden die Wahrheit irgendwann nächste Woche erfahren, also bleiben Sie dran.

Freust du dich darauf, Battle Royale in Battlefield 6 zu spielen?