Battlefield 2042: Update 2.2 fixt Fahrzeuggeschütze und Bewegungsprobleme

Die Entwickler von Battlefield 2042 lieferten diese Woche das Update 3.2 aus, das mehrere Änderungen am Online-Shooter vornimmt. Bislang konnten die Geschütze eines Fahrzeugs unter bestimmten Voraussetzungen nicht verlässlich Schaden anrichten, doch das sollte inzwischen behoben worden sein. Wer mit einem Geschütz auf große Entfernung schießt, richtet neuerdings verlässlicher, dafür aber weniger Schaden pro Treffer an.

Beim Übergang von verschiedenen Zuständen (zum Beispiel wenn man nach dem Flug/Fall landet oder eine Leiter benutzt) sollten weniger Probleme mit den Animationen oder den Hitboxen bestimmter Charaktere auftreten. Außerdem wurden Ursachen für unbeabsichtigte Bewegungsmuster erkannt und behoben, erklärt Dice in den Patch-Notizen.

Eine weitere Änderung betrifft den Spielmodus Battlefield Portal, der euch die Spielregeln und verschiedene Parameter eines Matches beeinflussen lässt. In diesem Modus könnt ihr ab sofort nur noch 300 Erfahrungspunkte pro Minute generieren (alles über dieser Grenze wird für ungültig erklärt). Dice nimmt diese Änderung vor, um in erster Linie XP-Farmen zu verhindern. Die Entwickler haben gleichzeitig Änderungen an den verfügbaren Herausforderungen eingeführt, die, je nach Modifizierung und Anspruch der Aufgabe, ebenfalls entsprechende Belohnungen ausgeben. Ausführlichere Erklärungen findet ihr in diesem Thread.

Im Februar soll Battlefield 2042 auf Update 3.3 aufgerüstet werden und das wird unter anderem mit einer neuen Punktetabelle geschehen. Wie ihr auf dem Screenshot sehen könnt, lassen sich darauf viele hilfreiche Informationen ablesen, die euch einen detaillierten Überblick über das aktuelle Match verschaffen sollte.

