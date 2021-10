Battlefield 2042: Spielmodus Hazard Zone belohnt Squads, die sich in Gefahr begeben

HQ

In einem neuen Video stellt uns EA den Spielmodus "Hazard Zone" vor, der zusammen mit "Battlefield Portal" (eine Art Editor zum Erstellen von Spielinhalten) und dem bekannten Team-Deathmatch "All-Out Warfare" die drei tragenden Gameplay-Säulen von Battlefield 2042 bilden.

Hazard Zone ist ein kompetitiver Online-Modus für Spieler in Viererteams. Auf der alten Hardware (PS4 und Xbox One) treten 24 Spieler gegeneinander an, während Matches auf PC, PS5 und Xbox Series auf 32 Teilnehmer getaktet sind. Die Squads müssen Datenträger aus gefallenen Satelliten bergen, während sie sich gegen andere Teams verteidigen und natürliche Bedrohungen überleben.

Wenn ihr euch gegen andere Teams durchsetzt, erhaltet ihr am Ende eines Matches "Dark Market Credits" im Wert eurer gesammelten Speicherchips. Mit dieser Spielwährung schaltet man taktische Upgrades und Verbesserungen am eigenen Loadout frei, was eure Erfolgschancen in zukünftigen Spielen erhöht. Wer mehrmals hintereinander siegreich aus dem PvP-Gefecht hervorgeht, soll wohl sogar Rabatte und Belohnungen erhalten. Wenn ihr jedoch verliert, fallt ihr im Rang und tretet anschließend wieder gegen unerfahrenere Teams an.

Dice will die Spieler aus der Reserve locken, indem sie Risikobereitschaft belohnen. Ihr könnt in Hazard Zone zusätzliche Gefahren auf euch nehmen, um viel mehr Beute zu erhalten, doch dann lauft ihr Gefahr, von den wartenden Gegnern zerrieben zu werden. Der Spielmodus ist auf allen Karten spielbar, die zur Veröffentlichung von Battlefield 2042 am 19. November bereitstehen.