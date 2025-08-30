Battlefield 2042 Spielerzahlen schlagen Black Ops 6 und Warzone

HQ

Der am heftigsten kritisierte und wohl größte Flop in der von DICE entwickelten Battlefield-Franchise war lange Zeit Battlefield 2042. Der schwierige Start und die negative Resonanz waren die Hauptgründe, warum EA Vince Zampella, den "Vater" der Call of Duty-Serie, verpflichtete, um die Produktion des kommenden Battlefield 6 zu überwachen. Eine neue Führung, neue Entscheidungen und eine neue Perspektive auf die Arbeit von DICE haben sich seitdem als kluger Schachzug erwiesen.

Die Beta für Battlefield 6 hat bereits Millionen von Spielern angezogen und viel Lob erhalten, was das Interesse an der gesamten Serie erneut geweckt hat. Tatsächlich erlebt der sogenannte "Flop" 2042 nun ein unerwartetes Revival. Laut Steam-Statistiken hat das Spiel kürzlich die Anzahl der gleichzeitigen Spieler für Call of Duty übertroffen, einschließlich Black Ops 6 Multiplayer und Warzone.

In den letzten 24 Stunden ist Battlefield 2042 auf 74.280 gleichzeitige Spieler gestiegen, verglichen mit 66.239 bei Call of Duty. Diese Zahlen berücksichtigen noch nicht einmal die Battle.net-, Xbox- oder PlayStation-Plattformen, was bedeutet, dass die tatsächliche Lücke größer sein könnte. Vor zwei Jahren hätten nur wenige eine solche Wende vorhergesagt – ein Beweis dafür, dass es manchmal nur eine neue Richtung braucht, um einer Franchise wieder Leben einzuhauchen.

Bist du einer der vielen, die derzeit Battlefield 2042 anstelle von BLOPS6 oder Warzone spielen?