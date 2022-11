Battlefield 2042 landet im Dezember auf Xbox Game Pass Ultimate

HQ

Der neueste Entwicklerblog von DICE über Battlefield 2042 ist eingetroffen, und dieser, während er einige verbesserte Funktionen und geplante Ergänzungen anspricht, stellte auch fest, dass der Shooter ab Dezember auf Xbox Game Pass Ultimate für Abonnenten zum Herunterladen und Ausprobieren erscheinen wird. Jede Plattform erhält auch eine kostenlose Zugangsphase, um das Spiel zu testen.

Was die neuen Ergänzungen betrifft, während DICE und EA Details zu Saison 3 derzeit ziemlich nah an der Brust halten, wird uns gesagt, dass die kommende Saison den XM8 von Bad Company 2 und den A-91 von Battlefield 3 hinzufügen wird, die beide den LMG-Waffenpool verstärken werden. Außerdem wird es Überarbeitungen für die Karten Manifest und dann Breakaway geben (wobei letzteres Anfang 2023 in der Saison erscheinen wird) sowie ein "brandneues Schlachtfeld an einem Ort, den wir schon immer realisieren wollten, aber in unseren 20 Jahren der Entwicklung von Battlefield noch nicht realisiert haben". Außerdem wird es einen neuen Spezialisten geben, Battle Pass, Hardware, Event, Portalerlebnisse und mehr.

Darüber hinaus wird die geplante Überarbeitung der Spezialisten in Saison 3 Anfang 2023 stattfinden und ändern, in welche Kategorie bestimmte Betreiber fallen und bestimmen, wer Zugang zu bestimmten Gadgets erhält. Auch hier wird die Waffenkompetenz verbessert und ermöglicht es bestimmten Waffentypen, Dinge besser zu machen als andere, d.h. Sturmgewehre feuern nach dem Sprint schneller, während LMGs zusätzliche Magazine haben.

Sehen Sie sich alle vorgeschlagenen Änderungen im November-Update-Blog hier an.