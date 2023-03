Battlefield 2042 ist auf Steam bis Donnerstag kostenlos

HQ

EA und DICE haben daran gearbeitet, Battlefield 2042 nach dem enttäuschenden und kritisierten Start zu verbessern, und im Geiste dieser Bemühungen geht der Entwickler in seine vierte Saison des Post-Launch-Supports.

Diese Saison, die vor kurzem als Season 4: Eleventh Hour bekannt ist, kehrt das Class-System der Serie zurück, enthält eine Überarbeitung der Karte Breakaway, alles zusätzlich zu ein paar anderen Goodies wie zusätzlichen Waffen. Aber mit all diesen neuen Inhalten im Hinterkopf hat EA es PC-Spielern jetzt leicht gemacht, einzutauchen und das Spiel für eine Weile auszuprobieren.

Denn auf Steam ist Battlefield 2042 derzeit in seiner Gesamtheit frei spielbar und bleibt es bis zum 16. März (Donnerstag). Hinzu kommt, dass das Spiel auf Steam bis zu 70% günstiger ist, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie mögen, was Sie sehen, das vollständige Spiel für einen Bruchteil seines üblichen Preises ergattern können.

Werdet ihr euch die neue Battlefield 2042-Saison ansehen?