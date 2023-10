Battlefield 2042 hat an diesem Wochenende fast einen neuen Steam-Rekord für gleichzeitige Spieler aufgestellt

HQ

Battlefield V aus dem Jahr 2018 war letztendlich ein kommerzieller Misserfolg für EA und die Erwartungen an die Fortsetzung Battlefield 2042 waren hoch, als sie vor fast zwei Jahren veröffentlicht wurde. Aber leider kam es noch schlimmer, und etwa zwei Monate nach der Veröffentlichung hatten sich 90% der Spieler anderen Dingen zugewandt.

Seitdem ist die Anzahl der gleichzeitigen Spieler auf Steam sehr niedrig geblieben und wurde gelegentlich sogar von älteren Titeln der Serie wie Battlefield 1 aus dem Jahr 2016 übertroffen. Aber wie wir schon oft gesehen haben, zahlt sich harte Arbeit am Ende oft aus, wenn die Entwickler halten, was sie versprochen haben. Und während des Wochenendes war es kostenlos, Battlefield 2042 zu spielen, und das war etwas, was viele Spieler einchecken wollten.

Wie SteamDB mitteilte, erreichte es in den letzten 24 Stunden einen Höchststand von 102.009 Spielern - was dem Allzeithoch von 105.397 Spielern aus der Zeit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2021 sehr nahe kommt. Diese Zahlen zeigten, dass das Spiel eine gute Mundpropaganda hatte und dass die Leute tatsächlich länger blieben und spielten. Wie viele dieser Spieler nach dem Ende der kostenlosen Zeit weiterspielen werden, bleibt abzuwarten, aber es scheint, als ob Battlefield 2042 nach einigen harten Jahren zumindest eine kleinere Wiederbelebung erhalten könnte.

Bist du bereit, Battlefield 2042 eine neue Chance zu geben, alle Verbesserungen auszuprobieren?