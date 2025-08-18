Gamereactor

Battlefield 2042 erhält ein umfangreiches Update, das ein Crossover-Event mit Battlefield 6 enthält

Sie läuft vom 18. August bis zum 7. Oktober.

Ehrlich gesagt, kann der 10. Oktober nicht früh genug kommen. Nach zwei hervorragenden Beta-Wochenenden ist klar, dass Battlefield Studios ein Spiel entwickelt hat, auf das es sich lohnt, gespannt zu sein, und deshalb ist es umso verheerender, dass wir es erst in etwa sieben Wochen wieder spielen können, wenn auch umso verheerender.

Dennoch gibt es Möglichkeiten, Ihre Zeit zu verbringen und sich weiter auf die bevorstehende Veröffentlichung von Battlefield 6 vorzubereiten. Dazu gehört auch die Rückkehr zu Battlefield 2042, um ein neues Update zu sehen, das gelandet ist und Crossover-Belohnungen mit dem kommenden nächsten Kapitel der Serie bietet.

Battlefield 2042

Es ist als Road to Battlefield 6 -Update bekannt und fügt einen großen Pass hinzu, der vollgestopft ist mit Belohnungen, die Fans verdienen und schließlich in Battlefield 6 verwenden können. Dazu muss man einfach Battlefield 2042 spielen, das ebenfalls mit einer Neuinterpretation der beliebten Karte Iwo Jima und mit etwas neuer Hardware erweitert wird, darunter die Kampfjets KFS2000, Lynx Sniper Rifle und A10 Warthog und SU-25M Frogfoot.

Der Vollpass bietet 60 Belohnungen, aber nur 30 davon beziehen sich auf Battlefield 6. Wie aus der Ankündigung X hervorgeht, wurde uns mitgeteilt, dass diese in den Stufen 8, 19, 30, 40, 49 und 60 angeboten werden, alle mit dem kostenlosen Pass und in Stufen, in denen mehrere Gegenstände ausgegeben werden.

Trotzdem, da Iwo Jima jetzt hier ist, schaut euch den Road to Battlefield 6 -Trailer unten an.

