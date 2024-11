Battlefield 2042: Drei Jahre später

HQ

Es lässt sich nicht leugnen, dass Battlefield ein paar harte Jahre hinter sich hat. Die letzten paar Spiele wurden nicht auf die gleiche Weise aufgenommen wie Battlefield von früher, und die anderen Bemühungen von DICE mit der Star Wars: Battlefront -Serie waren auch nicht viel besser. In der Tat, nach der (nennen wir es mal, was es war) Katastrophe, die die Ankunft und das erste Jahr von Battlefield 2042 war, behaupten viele gerne, dass Battlefield sich in einem Moment befindet, in dem es um alles oder nichts geht, etwas, das wir sehen werden, wenn der nächste Teil nächstes Jahr seinen gemunkelten Start macht.

Ich für meinen Teil war schon immer ein großer Unterstützer und Fan von Battlefield, und deshalb war es in den letzten Jahren besonders schwierig, so positiv über die Serie zu bleiben. Battlefield V verblasste im Vergleich zum immer noch epischen Battlefield 1, und die Fehltritte, die ich bei der Veröffentlichung von 2042 gemacht habe, führten dazu, dass ich fast jedes Interesse an dem aktuellen neuesten Spiel verlor. Aber die Dinge ändern sich und oft zum Besseren, also beschloss ich, meine Vorurteile abzulegen und auf die futuristischen Schlachtfelder zurückzukehren, um zu sehen, wie sich Battlefield 2042 drei Jahre nach seiner Veröffentlichung entwickelt.

Zunächst einmal fiel mir sofort auf, wie viel besser sich dieses Spiel anfühlte. Das Gunplay ist jetzt knackig und straff und es lohnt sich, es zu meistern, genau wie bei älteren Battlefield -Spielen. Die Klassen sind viel besser implementiert und fühlen sich relevanter und weniger starr an, auch wenn das Charaktersystem bei mir immer noch nicht ganz ankommt. Die Tonmischung und das Audiodesign zeichnen das Bild eines oft beängstigend realen Kampfszenarios, in dem man die Gefahr und das Ausmaß des Geschehens auf eine Weise spürt, mit der nur wenige Shooter mithalten können. Die Vielfalt an Fahrzeugen, Waffen und Spielmodi bedeutet, dass es so viele Inhalte gibt, dass man sich praktisch nie langweilen wird, und die visuelle Präsentation bietet ein Erlebnis, das sich oft überwältigend anfühlt. Im Wesentlichen ist es durch und durch Battlefield und es ist eine ähnlichere und vertrautere Erfahrung als das, was ursprünglich im Jahr 2021 vorgestellt wurde. Aus diesem Grund kann ich schon empfehlen, das Spiel auszuprobieren, wenn du es ursprünglich übersprungen hast, aber es gibt trotzdem Gründe, vorsichtig zu sein.

Zunächst einmal ist die Geschwindigkeit und das Tempo der Handlung zu nennen. Der langsamere und methodischere Aufbau eines traditionellen Battlefield geht hier verloren und ähnelt eher einem Call of Duty -Titel. Ich genieße beide Shooter-Serien, also ist es für mich keine massive Ablenkung, aber gleichzeitig ist es nicht gerade das, was man sich von einem Battlefield Erlebnis wünscht, Feinde zu sehen, die mit Mach 10 herumsprinten und rutschen und herumhüpfen. Was einst eine eher lässige Serie war, hat sich in eine viel schweißtreibendere und anspruchsvollere Erfahrung verwandelt, und aus diesem Grund kann ich mir vorstellen, dass viele erfahreneBattlefield Fans Schwierigkeiten haben, sich an diesen Teil zu gewöhnen.

Zweitens, die Karten. Es gibt einige solide Karten, die herausstechen und beeindrucken, aber es gibt immer noch eine Menge, die zu wünschen übrig lässt. Ich neige dazu, das Problem mit diesem Spiel zu finden, dass es zu groß für sich selbst geworden ist, mit Karten, die eine Ewigkeit brauchen, um sie zu erkunden, und Action, die aufgrund der niedrigen Time-to-Kill-Werte in Millisekunden abgeschlossen ist. Wenn überhaupt, erinnert es mich eher daran, wie sich Battle Royales spielen, wo man eine Zeit lang gehen kann, ohne dass wirklich etwas Substanzielles passiert, bevor man mitten im Nirgendwo jemanden trifft, in einen Kampf gerät, und dieser Kampf ist in fünf Sekunden vorbei. Zugegeben, je nach Spielmodus ist dies weniger ein Problem, weshalb ich immer noch empfehle, nur die Modi Rush und Breakthrough zu spielen, da sie das Spielfeld reduzieren und die Action viel einfacher zu lokalisieren und aufrechtzuerhalten machen. Sicher, wenn du Fahrzeuge magst, sind Conquest und dergleichen die Orte, an denen du sein solltest, aber die Action auf dem Boden von Battlefield 2042 ist dort, wo sie am besten ist, also bleibe bei den engeren Modi.

Mein anderes Ärgernis an dem Spiel sind die wirklich übertriebenen Partikeleffekte. Manchmal fühlt es sich so an, als ob du einen Feind nicht sehen kannst, der fünf Meter vor dir steht, aufgrund der schieren Anzahl von Raucheffekten, Sprengstoffen, Funken und anderem Unsinn, der implementiert wurde, um das Spiel " realer" zu machen. Aus der Vogelperspektive und aus der Distanz betrachtet, machen diese Effekte die Action wirklich beeindruckend, aber in der Praxis, besonders bei nächtlichen Spielen und wenn große Wettereffekte wie Tornados die Lobbys im Griff haben, kann es so überwältigend und übertrieben werden, dass man den Fokus auf die solide Schießerei verliert.

Aber die Sache ist die: Ansonsten ist es ein viel, viel besserer Shooter als der, den wir vor drei Jahren erhalten haben. Es hat sicherlich seine Macken, und ich kann auch das Argument sehen (und kann es immer noch nicht bestreiten), dass dieses Spiel nicht viel besser abschneidet als zum Beispiel Battlefield 1 im Jahr 2016. Aber wenn du es leid bist, von der schnelllebigen Call of Duty -Community mit Dropshots, ohne Zielfernrohr, mit Omnimovement und im Allgemeinen angegriffen zu werden, dann ist Battlefield 2042 im Jahr 2024 eine solide Alternative, mehr denn je, da du das Spiel zu einem Bruchteil seines ursprünglichen Preises ergattern oder es sogar über EA Play oder Game Pass ausprobieren kannst.