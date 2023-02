Battlefield 2042 demnächst auf PlayStation Plus

HQ

Die "kostenlosen Spiele" des nächsten Monats für PlayStation Plus-Abonnenten wurden während der heutigen State of Play-Sendung angekündigt, und unter dem Trio von Titeln finden wir alles von schwedischen Militäraktionen von DICE bis hin zu ebenso schwedischen Blockabenteuern von Mojang. Battlefield 2042 führt die Gebühr für PlayStation Plus Essential-Abonnenten an, während Minecraft Dungeons und Code Vein für diejenigen mit der niedrigsten Stufe des Sony-Dienstes hinzugefügt werden.

Für diejenigen mit PlayStation Plus Extra und Premium werden dann im Laufe des nächsten Monats die folgenden Spiele verfügbar sein:



Uncharted: Legacy of Thieves Collection



Rainbow Six Extraktion



Immortals: Fenyx Rising



Ghostwire Tokyo



Tchia



Beachten Sie, dass letzteres, Tchia, gleichzeitig mit der Veröffentlichung am 21. März verfügbar sein wird.