Battlefield 2042 bringt den Unterricht nächste Woche zurück

Viele von uns haben vielleicht das Chaos vergessen, als das sich Battlefield 2042 beim Start herausstellte, aber EA und DICE arbeiten immer noch daran, das Spiel besser zu machen, als es bei der Veröffentlichung war. Das neueste Update kommt für Battlefield 2042 und bringt Klassen ins Spiel zurück.

Benutzer können als Assault, Engineer, Recon oder Support spielen und verfügen jeweils über einzigartige und anpassbare Ausrüstung. Dies ist Teil des neuen großen Updates, das nächste Woche für Battlefield 2042 erscheint.

Wie in einem Entwicklerbeitrag von Battlefield 2042 beschrieben, enthält das Update auch die neue Breakaway-Karte, neue Waffen und einige zusätzliche Zielfernrohre und einen Suppressor.

Die Fans könnten mit diesem Update nicht allzu zufrieden sein, da selbst mit der Rückkehr in die Klassen die Spezialisten, die sich als so umstritten erwiesen haben, immer noch bestehen bleiben, was einige Franchise-Veteranen zweifeln lässt, dass sie zurückkehren werden.