Battlecars rollen in Ring of Elysium aus

Ring of Elysium ist ein fähiger Battle-Royale-Shooter mit einem spannenden Kniff: Am Ende des Matches können mehrere Spieler gewinnen, falls sie sich gegenseitig friedlich in den Hubschrauber steigen lassen, der bis zu vier Überlebende in Sicherheit bringt. Das Game wird mit der fünften Season nun mit sogenannten "Battlecars" erweitert, die dem Actionspiel dabei helfen sollen, sich noch deutlicher von der Konkurrenz abzugrenzen.

Die neue Saison heißt Battlecar Rises und bringt Panzerfahrzeuger auf die Insel Europa. Jedes dieser Vehikel hat seine eigene Spezialität, was die von Aurora Studios angestrebte Asymmetrie verstärken soll. Einfach ausgedrückt können die Spieler vorhandene Fahrzeuge mit Teilen gefundenen aufrüsten, die sie während der großen Säuberung zu Beginn jeder Runde stibitzen. Habt ihr die Dinge schließlich eingebaut, könnt ihr damit auf die Jagd nach weiteren Überlebenden gehen, allerdings dürften die euch schon allein aufgrund des Motorengeräuschs meilenweit im Voraus hören...

Das Update enthält zudem drei neue Charaktere: einen Bergsteiger namens Edmund, den Roboter Friday und Alice, der angeblich eine Bar gehört. Wer in Teams spielt darf sich nun übrigens auch über Respawn-Punkte freuen, wie wir sie aus Apex Legends kennen. Dort lassen sich gefallene Kameraden zurück in den Kampf holen. Hört sich doch an, als gäbe es für bestehende Spieler wieder eine Menge zu tun.