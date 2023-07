BattleBit Remastered Impressions: Das Gameplay übertrumpft immer noch die Grafik

Früher habe ich zwischen Call of Duty und Battlefield als meine Lieblings-Shooter-Serie gewechselt. Versteht mich nicht falsch, ich hatte schon immer Zeit für Halo, und als modernere Serien wie Destiny und Overwatch aufkamen, nahmen diese immer mehr meine Aufmerksamkeit in Anspruch. Aber in der Blütezeit von PS3 und Xbox 360 hatte ich eigentlich nur Augen für CoD und Battlefield. Heute ist das eine ganz andere Geschichte. Battlefield ist eine Hülle seines früheren Selbst, und Call of Duty ist zu einem solchen Mega-Live-Service-Giganten geworden, dass es sich anfühlt, als müsste man sein ganzes Wesen dem Franchise widmen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Nur weil dies das aktuelle Klima für die Franchises ist, heißt das nicht, dass ich keine Schwäche für sie habe, also als ich sah, dass alle und ihre Oma etwas spielten, das eine Low-Poly-Version von Battlefield zu sein scheint, ein Spiel, das als BattleBit Remastered, wusste ich einfach, dass ich selbst sehen musste, wie sich dieser Massive-Multiplayer-Shooter schlägt.

Lassen Sie mich zunächst sagen, dass dieses Spiel, wenn auch als immer noch ziemlich grobes Early-Access-Projekt, beweist, dass das Gameplay die Grafik übertrumpft. Ohne Frage. Sicher, es ist schön zu sehen, wie Wolkenkratzer dank der Kraft der Frostbite Engine in winzige Stücke zerfallen, aber wenn das Spiel im Kern keinen Spaß macht, dann bedeutet das für die tatsächlichen Spieler sehr wenig. BattleBit Remastered ist eines der besten Beispiele dafür, da es sich um ein Spiel handelt, das nicht auffällig oder auffällig ist, tatsächlich wäre es auf den ersten Blick nicht nachlässig anzunehmen, dass es sich um eine Erfindung von Roblox handelt. Ist es aber nicht. Es ist ein Spiel, das die besten Teile des verrückten Battlefield-Gameplays nimmt und es einfach glänzen lässt, ohne herausfinden zu müssen, wie man das Erlebnis so realistisch und hübsch wie möglich gestalten kann, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Wenn du schon einmal ein Battlefield-Spiel gespielt hast, wirst du sehr vertraut damit sein, was BattleBit Remastered zu bieten hat. Es gibt eine Vielzahl von Klassentypen, die einzigartige Mechaniken, tonnenweise anpassbare Waffen, eine Reihe von Fahrzeugen zum Fahren und Steuern bieten, die alle auf weitläufigen und weitläufigen Karten angesiedelt sind, die in Stücke gesprengt werden können. Hier gibt es wirklich viel zu entdecken, denn es gibt Dutzende verschiedener Arten von Waffen, die alle über ihre eigenen Fortschrittssysteme verfügen, mit denen du neue Aufsätze freischalten kannst, indem du Erfahrung mit der Waffe sammelst. Hinzu kommt ein übergreifendes Fortschritts- und Erfahrungssystem, das mit steigender Karrierestufe neue Waffen und Werkzeuge freischaltet. Auch hier ist alles sehr Battlefield.

Ebenso wie das Gameplay und das Gunplay. Es ist straff, reaktionsschnell und so konzipiert, dass es die Handlungsfähigkeit der Spieler fördert. Dies ist kein Arena-Shooter mit Karten mit drei Lanes, es ist im Wesentlichen eine Sandbox, und Sie können jederzeit entscheiden, wohin Sie gehen möchten, was funktioniert, weil sich die Karten nicht leer anfühlen, da BattleBit Remastered satte 254-Spieler-Server (dh zwei Teams mit 127 Spielern) unterstützt. Die Waffen sind auch aufregend zu bedienen und haben nicht das gleiche Maß an umständlichem Gefühl wie viele andere Massive-Multiplayer-Shooter, und das alles, weil dieses Spiel nicht in erster Linie realistisch sein soll. Es sieht so aus, als würde es Spaß machen.

Für mich ist das die größte Stärke von BattleBit. Das Spiel macht einfach grundsätzlich Spaß. Es ist nicht so anspruchsvoll oder geschicklichkeitssensitiv wie ein Call of Duty, versucht aber nicht, so immersiv zu sein, dass es sich selbst verliert, wie es bei modernen Battlefield-Spielen der Fall ist. Es ist ein großartiger Titel, um sich einfach für ein paar Stunden pro Woche anzumelden, ohne dass dies Auswirkungen hat und ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen.

Dank des zentralen Designstils von BattleBit Remastered ist das Spiel auch für ein Gameplay mit hohen Bildern pro Sekunde ausgelegt, und zwar für ein zugängliches Gameplay. Man braucht keine Battlestation eines PCs, um dieses Spiel laufen zu lassen, wie es bei modernen CoDs und Battlefields der Fall ist, nein, man kann dieses Spiel wahrscheinlich sogar ziemlich effektiv auf einem Steam Deck oder sogar einem Nintendo Switch ausführen, wenn die Entwickler Lust hatten, es irgendwann dorthin zu portieren. Warum? Die Low-Poly-Grafik bedeutet, dass Sie lediglich einen Intel i5 der 4. Generation, eine GPU der GTX 600-Serie und 8 GB RAM benötigen, um das Spiel mit den empfohlenen Spezifikationen auszuführen, was im Allgemeinen die Art von Technologie ist, die wahrscheinlich den staubigen Desktop aus dem Jahr 2003 antreibt, den Ihre Großeltern immer noch verwenden.

Es geht nicht nur um Spiel und Spaß oder Hunky Dory. Es gibt einige klare Bereiche, die verbessert werden müssen. Die Benutzeroberfläche und die Anzeigetafeln sind zum Beispiel sehr schwierig, um wichtige und relevante Informationen für den Spieler herauszupicken. Dann ist da noch das Sounddesign, das schwer zu verstehen ist. Zugegeben, es gibt viele Explosionen in BattleBit Remastered, so dass Geräusche übertönt werden, aber in der Lage zu sein, die Schritte von Verbündeten deutlicher zu hören als die Schritte von Feinden, ist in meinen Büchern ein Problem. Und während ich Löcher in BattleBit bohre, scheinen die Time-to-Kill-Werte ein bisschen überall im Shop zu sein. Manchmal vernichtet man einen Feind und manchmal fühlt es sich an, als wären es Kugelschwämme, und das fühlt sich genau so an, wenn man Schaden von gegnerischen Spielern erleidet.

Wenn man dies jedoch in einem Early-Access-Titel bedenkt, einem Spiel, das sehr erschwinglich ist, kann man einige der Schwächen verzeihen, die BattleBit Remastered im Moment hat. Mit der Zeit und unter der Annahme, dass die verbesserungsbedürftigen Bereiche angegangen werden, besteht eine hervorragende Gelegenheit für dieses Spiel, sich wirklich als großartiger Steam-Indie-Titel zu etablieren. Wenn Sie 10 £ übrig haben, sollten Sie auf jeden Fall in Betracht ziehen, es für dieses Spiel auszugeben und nicht für ein paar V-Bucks oder einen Skin, den Sie in ein paar Tagen vergessen werden.