Battle Royale basierend auf Vampire: The Masquerade kommt nächstes Jahr

Ein neuer Battle-Royale-Titel basierend auf Vampire: The Masquerade soll kommendes Jahr erscheinen. Das Spiel wird unter anderem von Sharkmob produziert, einem schwedischen Team aus Malmö. Das Studio hat bisher keine Spiele veröffentlicht, aber es sind ehemalige Entwickler von Massive Entertainment und IO Interactive an Bord. Der Titel wurde in einem knappen CG-Trailer angekündigt und es soll schon im ersten Quartal 2021 "starten" (wahrscheinlich im Early Access).

In der Videobeschreibung auf Youtube erfahren wir, dass es sich bei diesem Game um eine "aufregende Entwicklung von Battle-Royale-Multiplayer-Actionspielen im [Universum des] Kultklassikers Vampire: The Masquerade [handelt], in dem Vampir-Clans auf den Straßen und Dächern Prags Krieg führen. Wählt euren eigenen Spielstil, geht alleine oder zusammen vor und kämpft gegen Rivalen und die feindliche Entität, die alle Vampire ausrotten will. Nutzt übernatürliche Kräfte, Waffen und Blut, um stärker zu werden, zu jagen, zu kämpfen und um die Nacht zu überleben."