Battle for Azeroth: Visionen von N'Zoth geht am 15. Januar live

Das Datum für das nächste Update der aktuellen Word-of-Warcraft-Erweiterung: Battle for Azeroth steht fest. Am 15. Januar startet Blizzard die neuen Inhalte, darunter den kommenden Raid Ny'alotha, sowie die beiden Klassen Vulpera und die listigen Mechagnomes. Wie gewohnt öffnet der Raid nicht sofort all seine Pforten, sondern will schrittweise erobert werden. Ab dem 22. Januar ist der erste Bereich im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad verfügbar, eine Woche später folgt das nächste Areal, schlauerweise "Erster Flügel" genannt. Anschließend geht es im Zweiwochentakt weiter.

Nicht lange nach der Veröffentlichung dieses Content-Updates beginnt die vierte Staffel von Battle of Azeroth, die weitere PvP-Aktionen, Belohnungen und einen neuen saisonalen Affix in den Dungeons bereithält. Weitere Infos findet ihr an dieser Stelle.

