Battle Beast wird in den kommenden Invincible VS

Invincible VS, das Tag-Team-Kampfspiel, das auf Robert Kirkmans Comic- und Zeichentrickserie Invincible basiert, feierte sein Debüt während des Xbox Games Showcase im Juni. Jetzt, da die San Diego Comic-Con in vollem Gange ist, wurde ein neuer Kämpfer entfesselt – das furchterregende Battle Beast.

Battle Beast, ein riesiger, blauer, katzenartiger Krieger, der für seine rohe Stärke und seinen wilden Kampfstil bekannt ist, betritt die Arena und schwingt einen massiven Streitkolben. Seine Angriffe sind kraftvoll, schnell und extrem brutal – Blut spritzt über den Bildschirm, während er seine Gegner in die Knie zwingt. Es ist eine passende Ergänzung für ein Franchise, das für seine unerschrockene Brutalität bekannt ist.

Das Spiel enthält bereits Charaktere wie Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Rex Splode, Bulletproof und die Viltrumiten Thula und Lucan. Invincible VS ist das Debütprojekt des neuen Studios Quarter Up, das sich aus Entwicklern zusammensetzt, die bereits an Killer Instinct von 2013 gearbeitet haben, und in Zusammenarbeit mit Skybound Games veröffentlicht wurde.

Mit jedem neuen Trailer sieht Invincible VS mehr wie ein Liebesbrief an die Hardcore-Fans von Kampfspielen und Kirkmans blutigem Superhelden-Universum aus.

Freuen Sie sich auf Invincible VS ?