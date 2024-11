Battle Aces Vorschau: Einfachheit sticht in diesem rasanten RTS hervor

HQ

Eine Zeit lang war RTS der letzte Schrei auf dem PC. In den 90er und bis zu einem gewissen Teil auch in den frühen 2000er Jahren zogen ikonische Serien wie StarCraft, Supreme Commander, Warcraft und dergleichen die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich und fesselten sie in intensiven Multiplayer-Schlachten, in denen strategisches Know-how und Können im Mittelpunkt standen. Diese Ära ist jedoch schon lange vorbei, und jetzt ist RTS im Allgemeinen ein anderes und deutlich komplexeres Biest, aber die Leute von Uncapped Games wollen eine nostalgischere Interpretation von RTS in einem Spiel präsentieren, das als Battle Aces bekannt ist.

Ich hatte den Luxus, Battle Aces Anfang des Jahres für eine Vorschau zu erleben, in der ich das Spiel als echten StarCraft-Konkurrenten betrachtete. Zu dieser Zeit gab es viel an diesem Spiel zu schätzen und wie seine einfache Natur in Kombination mit dem rasanten Multiplayer für spannende und enge Matches sorgte. Allerdings war es damals auch recht einfach und etwas zu rudimentär, weshalb ich gespannt war, wie sich drei Monate Entwicklung auf dieses vielversprechende Projekt ausgewirkt haben.

HQ

Vor kurzem bin ich wieder zu Battle Aces zurückgekehrt, um das Spiel noch einmal zu testen und die neuesten Modi und Funktionen auf die Probe zu stellen. Der wichtigste neue Modus ist ein 2vAI-Setup, das es buchstäblich einem Team von zwei Spielern ermöglicht, zusammenzukommen und gegen den Computer zu kämpfen, ohne sich einem menschlichen Gegner stellen zu müssen. Es gibt auch einen 2v2-Modus, der derselbe ist, aber gegen zwei echte menschliche Spieler, und ehrlich gesagt gibt es hier keinen großen Unterschied zu der Art und Weise, wie Battle Aces alleine gespielt wird. Aber das ist in vielerlei Hinsicht eine gute Sache. Das geradlinige Spieldesign und die Strategie bleiben allgegenwärtig, nur dass du dich jetzt mit einem Verbündeten zusammenschließen, deine Ressourcen und ehrgeizigen Pläne kombinieren und dich der doppelten Anzahl an Einheiten und Feinden stellen kannst, die es zu besiegen gilt. Ansonsten sind die Karten die gleichen, die Basen sind die gleichen, die Einheitenliste ist die gleiche und das Konzept des Gameplays ist dasselbe: Du musst das feindliche Hauptquartier erreichen und es zerstören, bevor sie das Gleiche mit dir tun, und das alles in einem festgelegten Zeitraum von 10 Minuten.

Werbung:

Die andere große Änderung kommt in Form eines viel klareren und verfeinerten Stärken/Schwächen-Setups. Früher lag es mehr am Spieler, sich daran zu erinnern, welche Einheiten zu welchem Typ gehörten und welche besser gegen andere abschnitten, aber jetzt kann man im Spiel deutlich sehen, dass die Missilebot eine Small Einheit ist, während die Knight eine Big Einheit ist und die mächtige King Crab eine Splash und Big Typ ist. Insgesamt gibt es nur vier Typen in Battle Aces, aber es funktioniert methodisch, wobei Small Splash und Splash Big besiegt und so weiter. Es sorgt für ein interessantes und dennoch leicht verständliches Schere-Stein-Papier-Setup, ein System, das grundsätzlich reibungslos funktioniert und dennoch so einfach ist, dass man sich nie überfordert fühlt, sich daran zu erinnern, wie sich zum Beispiel der X-Typ im Vergleich zum Y-Typ auszeichnet.

Das Gameplay hat sich seit dem letzten Mal, als ich Battle Aces gespielt habe, nicht viel verändert. Du baust immer noch ein Deck mit nutzbaren Einheiten auf und gibst dann die generierten Ressourcen für den Aufbau einer Armee, die Erforschung mächtigerer Einheiten und den Bau zusätzlicher Basen aus, um weitere Ressourcen zu produzieren. Der Aufbau ist so einfach und rudimentär, dass man behaupten könnte, dass es ihm an Tiefe mangelt. Die Tatsache, dass jedes Spiel damit beginnt, dass beide Spieler/Teams ihren anfänglichen Ressourcenpool nutzen, um eine zusätzliche Basis zu bauen, und dann warten, bis sie eine zweite oder dritte online bekommen und vielleicht sogar mit der Forschungsinitiative beginnen können, bevor sie ernsthaft über einen Armeebau nachdenken, ist es, was einen fragen lässt, ob das Startverfahren angepasst werden muss, um es von Spiel zu Spiel weniger repetitiv zu machen. Der versierte Spieler wird dies jedoch als Chance sehen und verstehen, dass eine Person/ein Team zwar auf eine höhere Ressourcenausbeute wartet, aber billigere Einheiten missbrauchen und unverteidigte Gebiete angreifen kann, um diese gegnerischen Bemühungen zu verlangsamen.

Werbung:

Aus diesem Grund ist die klare Einfachheit von Battle Aces auch eine seiner größten Stärken. Es ist ungeheuer schnelllebig, viele Spiele enden innerhalb von fünf Minuten, die Action erfordert nur minimale Kontrolle vom Spieler und dennoch ist das strategische Potenzial breit gefächert. Dies ist ein Spiel, das für diejenigen gemacht ist, die schnelle und wettbewerbsfähige Action suchen, und wenn das auf dich zutrifft, wirst du dich ohne Frage in Battle Aces verlieben. Ich freue mich darauf zu sehen, wie dieses Spiel weiter wächst und im Laufe der Monate weiter verfeinert wird.