Battle Aces kündigt weitere Beta-Phasen an, verbessertes Matchmaking im Jahr 2025

Action-RTS Battle Aces gab uns Anfang des Jahres einen ersten Einblick in das rasante Gameplay, und die Spieler strömten in Scharen, um sich einige Roboterkämpfe im aufregenden neuen Titel von Uncapped Games anzusehen. Jetzt, da sich das Jahr dem Ende zuneigt, hat Battle Aces ein Update für uns, das das Jahresende feiert und uns sagt, was die Zukunft im Jahr 2025 bringt.

Zunächst einmal hat Uncapped Games hervorgehoben, was den Spielern am Gameplay am meisten Spaß gemacht hat. 51 % genossen die rasante Action, 38 % das Ressourcenmanagement und 32 % die kompetitive Entscheidungsfindung.

Auf der anderen Seite, wo es Bereiche für Verbesserungen gibt, wünschten sich 33 % der Spieler Verbesserungen der Tutorials und 23 % der Spieler bemerkten, dass sich die Matches mit der Zeit wiederholten. Uncapped Games versucht, diese Fehler in einer neuen Beta-Phase zu beheben, die 2025 erscheint.

Es sind auch Verbesserungen am 2v2-Matchmaking geplant, sowie eine ganze Reihe anderer Änderungen, die in naher Zukunft an Battle Aces vorgenommen werden. Den vollständigen Blogbeitrag finden Sie hier.