Batman-Familie steht im neuen Gotham-Knights-Trailer vor dem Court of Owls

HQ

Rocksteady hat während des Online-Events "DC Fandome" einen neuen Trailer für das Spiel Gotham Knights geteilt, der die Organisation "Court of Owls" als die größten Schurken des Spiels präsentiert. Bruce Wayne soll tot sein (was wir zumindest infrage stellen sollten) und deshalb muss sich Batmans "Familie" - Batgirl, Red Robin, Nightwing und Red Hood - in Gotham einer Vielzahl von Schurken stellen. Hinter den Ereignissen steht aber natürlich der Court of Owls, der 2022 auf PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series und PC für Chaos sorgen wird.