Batman wird nächste Woche auf dem Hollywood Walk of Fame gewürdigt

Es ist tatsächlich eine sehr seltene Leistung für eine fiktive Figur, einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame zu bekommen. Während wir alle Arten von Schauspielern, Regisseuren und Filmemachern sehen, die an diesem ikonischen Wahrzeichen geehrt werden, kommen fiktive Kreationen, die diese Behandlung erhalten, bestenfalls selten vor.

Zu den bekanntesten Namen, die hinzugefügt wurden, gehören Bugs Bunny, Shrek, Kermit the Frog, Mickey Mouse, The Simpsons und sogar Godzilla in letzter Zeit. Nun tritt ein Mitglied der Justice League in diese illustre Gesellschaft ein.

Variety merkt an, dass Batman seinen eigenen Stern bekommen wird und anscheinend auch der erste Superheld sein wird, der die Behandlung erhält. Die Sternenzeremonie von The Caped Crusader findet am 26. September statt, und obwohl noch keine Namen der Anwesenden genannt wurden, wären wir nicht überrascht, wenn einige der Leute, die ihn zum Leben erweckt haben, herumklopfen würden.