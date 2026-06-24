Batman wird in Caped Crusader: Season 2 gegen The Riddler, The Joker und weitere antreten

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Der 31. Juli mag ein Tag sein, den viele Comic-Fans in ihrem Kalender eingekreist haben, da es das offizielle Premierendatum von Spider-Man: Brand New Day ist, aber es ist auch das gleiche Datum, an dem die zweite Runde von Batman: Caped Crusader Episoden auf Prime Video erscheinen wird.

Im Rahmen seines Auftritts beim Annecy Film Festival hat Prime Video gerade den vollständigen Trailer dieser nächsten Episodenrunde vor deren Ankunft in fünf Wochen veröffentlicht. In dem Clip kehren wir zu einer Version von Gotham City aus den 1930er Jahren zurück, in der Gangster Unzügel machen und Batman sein Bestes gibt, um die Verbrechen an den Knien zu begrenzen – ein Schritt, der letztlich eine neue und furchteinflößendere Art von Schurken hervorbringt.

Zu diesem Zweck tauchen nach den ersten Staffeln mit Oswalda "Penguin" Cobblepot, Harley Quinn, Clayface und weiteren in der kommenden zweiten Staffel weitere Schwergewichte auf, nämlich The Riddler und sogar The Joker, der scheinbar eine kleinere, wenn auch einprägsame Rolle in der Staffel spielen wird.

All das sehen Sie unten im Trailer zur zweiten Staffel von Batman: Caped Crusader, und falls Sie die Serie noch nicht gesehen haben, ist es erwähnenswert, dass es aus dem Kopf von Bruce Timm stammt, der Person, die der Welt Batman: The Animated Series geschenkt hat, mit Matt Reeves aus The Batman und JJ Abrams als ausführende Produzenten.