Batman und Ezra Miller stehen im The Flash-Trailer im Mittelpunkt

Der Neustart des DC Extended Universe ist nicht der einzige Grund, warum wir so lange auf The Flash gewartet haben, aber Ezra Miller und Warner Bros. Discovery sind wieder Freunde, also lasst uns mit dem ersten doozy Trailer des Films feiern.

Das kommt von einem Typen, der seit Christopher Nolans Batman-Trilogie keinen DC-Film mehr gemocht hat, aber mit dem Trailer, der bestätigt, dass die Zeitlinie möglicherweise die Welt beendet, Ben Affleck und Michael Keaton ihre Rollen als Batman, Supergirl und eine Reihe anderer Verweise auf die bald nicht mehr kanonischen Filme wieder aufnehmen und Sie können mich zumindest für neugierig halten.

Wie steht es mit dir?