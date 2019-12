Batman, Resident Evil 3 und Elden Ring doch nicht bei den Game Awards?

Die Game Awards haben in den letzten Jahren stets für tolle Nachrichten gesorgt und dementsprechend aufgeheizt ist die Gerüchteküche auch in diesem Jahr wieder. Wir haben bereits gelesen, dass Warner Bros. Montreal angeblich in neues Batman-Spiel vorstellen könnte, dass FromSoftwares Elden Ring wohl auf dem Showfloor zu sehen sein soll und dann steht noch das neue Resident Evil 3: Remake im Raum, zu dem letzte Woche plötzlich Hinweise im Playstation-Store aufgetaucht sind. Laut dem Game-Awards-Host Geoff Geoff Keighley soll jedoch nichts davon Gegenstand seiner kommenden Show sein.

Auf Reddit stellte sich Keighley den Fragen des Internets und in diesem Zuge äußerte er sich auch zu den vermeintlichen Leaks, von denen wir in letzter Zeit so viel lesen. Der Moderator antwortete darauf nur: "Es gibt keine Pläne (gab noch nie welche), mit Resident Evil 3 auf der Messe irgendetwas zu machen. Viele dieser 'Leaks' sind völlig falsch. Bis jetzt ist nichts über unsere Show durchgesickert." The Game Awards 2019 findet in am frühen Morgen des 13. Dezember statt.