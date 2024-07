Batman Ninja nimmt es im neuen Trailer mit einer verdrehten Version der Justice League auf

Batman Ninja vs. Yakuza League hat gerade seinen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, und es scheint, dass Batman es erneut mit dem Rest der Justice League aufnehmen muss, da er in eine Welt gereist ist, in der sie nicht gerade Verteidiger des Friedens sind.

Wonder Woman, Green Lantern, Aquaman und The Flash haben alle ihr eigenes Batman Ninja-Makeover erhalten, und obwohl wir in dem kurzen Trailer nicht viel von der Action zu sehen bekamen, sind unsere Hoffnungen groß, wenn man bedenkt, dass der vorherige Batman Ninja-Film ein Kritikerhit war.

Schauen Sie sich den Batman Ninja vs. Yakuza League -Trailer unten an und lassen Sie uns wissen, was Sie denken: