Batman: Knightfall Part I feiert offiziell Ende August Premiere

Als DC und Warner Bros. zunächst einen Blick auf den ersten Teil ihrer animierten Adaption der ikonischen Knightfall-Saga der Batman-Comics zeigten, war sofort klar, dass das Projekt noch keinen Premierentermin hatte. Das hat sich jetzt geändert, da wir wissen, wann wir Batman Knightfall Teil I: Knightfall erwarten können (ja, das ist der Titel dieses ersten Kapitels...).

Der Premierentermin wurde auf den 25. August festgelegt, wobei der Animationsfilm auf digitalen Plattformen weltweit erscheinen wird. Wenn dieser Tag kommt, wirst du die Ereignisse des ersten Teils der langen Comic-Saga miterleben, einschließlich des Sehens, wie Bane stetig Eindruck in Gotham City macht, bevor er schließlich den Batman zerstört.

Für einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt, sehen Sie unten einen Trailer zu Teil I dieses animierten Projekts. Aber die große Frage ist: Wirst du ihn selbst schauen, wenn er in einem Monat Premiere hat?