Batman kämpft gegen Conquistadores in Aztec Batman: Clash of Empires

Wir hatten Batman Ninja, jetzt scheint es an der Zeit zu sein, dass die Fledermaus die Kultur einer anderen historischen Gesellschaft in Aztec Batman: Clash of Empires aufnimmt.

In diesem Film ist ein junger Azteke in der Rolle von Batman zu sehen. Nachdem er gesehen hat, wie sein Vater starb und sein Land von Konquistadoren überrannt wurde, trainiert der Azteke Batman zum größten Krieger aller Zeiten, indem er sich mit einer fledermausartigen Rüstung gegen die Feuerkraft der eindringenden Feinde schützt.

Catwoman ist auch auf der Seite der Azteken, denn sie kämpft gegen einen der Leutnants des Hauptbösewichts Cortez, schneidet ihm im Trailer einen Teil seines Gesichts ab und gibt uns unser Two-Face. Der Joker tritt auch als ein weiterer Conquistador auf, und wir bekommen Poison Ivy als eine Art Aztekengott zu sehen.

Aztec Batman: Clash of Empires feiert am 19. September Premiere auf digital. Schau dir den Trailer unten an: