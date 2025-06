Batman ist James Gunns "größtes Problem in ganz DC im Moment"

HQ

Leider scheint es, dass sich The Batman: Part II weiter verzögern könnte und DCU-Chef James Gunn hat wiederholt gesagt, dass es noch nicht einmal ein Drehbuch gibt, was bedeutet, dass die Premiere im Oktober 2027 wahrscheinlich nicht so fest steht, wie man es sich erhofft hatte.

Glücklicherweise sind weitere Batman-Abenteuer in der Pipeline, da das DCU seine eigene Version des Helden haben wird, aber es ist nicht einfach, etwas wirklich Großartiges zu schaffen. In einem Interview mit dem Rolling Stone erklärt Gunn, dass es ihm im Moment am meisten Kopfschmerzen bereitet:

"Batman ist im Moment mein größtes Problem in ganz DC, persönlich. Und das ist es nicht - ich schreibe nicht Batman, aber ich arbeite mit dem Autor von Batman zusammen und versuche, es richtig zu machen, denn er ist unglaublich wichtig für DC, genau wie Wonder Woman. Abgesehen von den Dingen, die ich in den Projekten mache, die aktiv laufen, sind unsere beiden Prioritäten die Fertigstellung unserer Wonder Woman- und unserer Batman-Drehbücher."

Gunn geht sogar ein wenig ins Detail, wie sein Batman aussehen sollte, und sagt:

"Ich interessiere mich nicht wirklich für einen lustigen, campy Batman."

Filmstars stehen seit einem Jahr Schlange, in der Hoffnung, für die Rolle von Batman ausgewählt zu werden, aber bisher scheint das Casting noch nicht begonnen zu haben, und wer die Rolle tatsächlich bekommt, wird noch lange in den sozialen Medien diskutiert werden.