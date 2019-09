Batman ist in Fortnite eingedrungen, wir haben Beweis-Gameplay gesichert

Letzte Woche haben wir solide Hinweise auf ein bevorstehendes Crossover zwischen Fortnite und dem Superhelden Batman erhalten. Am Wochenende startete Epic diese Zusammenarbeit und enthüllte das In-Game-Event Fortnite X Batman für ihren Battle-Royale-Shooter. Seitdem gibt es die übliche Auswahl an kosmetischen Gegenständen im Batman-Design, die Spieler im Shop kaufen können.

Das Ereignis wird auf dem PC mit einer tollen Geschenkaktion im Epic Games Store begleitet. Dort stehen sechs grandiose Batman-Spiele (die Haupttrilogie von Rocksteadys Arkham-Serie und drei Lego-Batman-Titel von TT Games) zum kostenlosen Download bereit. All das geschieht, weil Batman vor kurzem 80 Jahre alt wurde und Fans auf der ganzen Welt in Feierlaune sind. Wir haben uns das natürlich ebenfalls angesehen und können euch unsere Eindrücke in einem kleinen Video zusammenfassen.

