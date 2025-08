Batman hätte im Finale von The Sandman auftauchen können

HQ

Während viele DC für seine Superhelden kennen, sei es Superman, Batman oder Wonder Woman, hat das Comic-Unternehmen auch eine Reihe skurrilerer Optionen, sei es Constantine oder sogar Neil Gaimans The Sandman. Das ist wichtig zu beachten, denn es bedeutet - und in den Comics gemeint ist -, dass sich diese schrulligen und traditionelleren Charaktere getroffen haben.

Es gab anscheinend eine Welt, in der sich dies auch auf die Netflix-Adaption von The Sandman erstreckte. Die Serie, die letzte Woche nach langem Warten auf ihre zweite und letzte Staffel zu Ende ging, endete mit einer Beerdigungsszene für eine Figur, die wir aus Gründen der Spoiler vorerst nicht direkt erwähnen werden.

Laut Showrunner Allan Heinberg könnte diese Beerdigung der Ort gewesen sein, an dem verschiedene DC-Helden ihren Auftritt hatten, darunter The Dark Knight selbst, genauer gesagt die Version aus The Batman aus dem Jahr 2022.

Im Gespräch mit ComicBookMovie.com erklärte Heinberg: "Wir haben darüber gesprochen: 'Will Robert Pattinson zur Beerdigung kommen?' Wir haben das kurz besprochen, aber nur kurz."

In den Comics tauchen während der Beerdigung verschiedene beliebte DC-Charaktere auf, darunter Batman und sogar Clark Kent. Mit der Ungewissheit darüber, wer die DC Universe Batman sein werden, machte es das zweifellos umso komplexer, Bats zum Abschluss von The Sandman zu bringen.