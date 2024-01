Batman erscheint nicht in Superman: Legacy

HQ

Es sieht so aus, als ob James Gunn mit dem kommenden Superman: Legacy einen Man of Steel -artigen Ansatz verfolgt, da der Co-DC Studios -Boss und Autor/Regisseur des ersten Films, der im DC Universe debütiert, bestätigt hat, dass wir in diesem kommenden Film keinen Batman sehen werden und dass der Fokus hauptsächlich und in erster Linie auf Superman selbst liegen wird.

Auf die Frage eines Fans, ob Batman in dem Film auftauchen wird oder nicht, antwortete Gunn einfach: "Nun, er kann nicht in Superman Legacy auftreten, weil er nicht im Drehbuch steht."

Es ist derzeit unklar, wer die Kutte als Dark Knight im DC Universe tragen wird, da noch kein Schauspieler für die Rolle gecastet wurde, und ebenso wurde ursprünglich gesagt, dass Robert Pattinsons Caped Crusader Teil des DC Elsewhere -Universums war, was bedeutet, dass er nicht Teil des sich entwickelnden Kernuniversums der Ereignisse war.

Wer sollte deiner Meinung nach die Rolle von Batman in DC Universe übernehmen?