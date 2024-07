Batman: Caped Crusader 's Der Pinguin wird nicht Oswald Cobblepot sein

HQ

Während wir Colin Farrell später in diesem Jahr noch einmal sehen werden, wie er Oswald Cobblepot (The Penguin ) seine Note verleiht, wenn die Max -Serie im September debütiert, wird der berühmte Bösewicht in der kommenden Batman: Caped Crusader -Serie für Prime Video in animierter Form zurückkehren. Obwohl dies eine etwas andere Sichtweise auf den Charakter sein wird.

Denn in der Zeichentrickserie, die später in dieser Woche, am 1. August, erscheint, wird The Penguin stattdessen Oswalda Cobblepot sein, ein weibliches Äquivalent, das von Minnie Driver gesprochen wird. Dies wurde in einer Pressemitteilung bestätigt, die vor der Podiumsdiskussion der Serie auf der San Diego Comic-Con am Wochenende stattfand.

Diese Batman-Serie stammt von den Produzenten Bruce Timm, J.J. Abrams und Matt Reeves von The Batman und wird aus 10 Episoden bestehen, die später in dieser Woche beginnen. Hamish Linklater wird sein Debüt als Dark Knight geben und die Nachfolge des verstorbenen Kevin Conroy antreten.