Batman: Caped Crusader (Prime Video)

Wenn man nicht George Clooney heißt, ist es schwer, Batman als Charakter durcheinander zu bringen. Es liegt einfach in der Natur von Batman, so frech wie möglich zu sein, ohne jegliche Anstrengung. Wenn es um Adaptionen dieses viel geschmähten Batmans geht, gibt es kaum etwas Besseres als Bruce Timms legendäres Batman: The Animated Series, ein durch und durch phänomenales Comic-Abenteuer, das nicht nur Tim Burtons gotische Kinoatmosphäre einfing, sondern sich auch als eine der besten Batman-Interpretationen aller Zeiten etablierte.

Batman: Caped Crusader tritt in die Fußstapfen von The Animated Series, aber im Art-déco-Gewand, mit Matt Reeves und J.J. Abrams als Co-Produzenten an Bord. Wie in Reeves' Verfilmung folgen wir Batmans ersten Schritten in seiner undankbaren Selbstjustizkarriere, in der er schnell lernt, dass er es sich nicht leisten kann, Fehler zu machen, um Gotham sicher zu halten, und es braucht mehrere Fehltritte, bis er die Bedeutung des Kreuzzugs erkennt, den er gegen das Verbrechen begonnen hat. Und er ist nicht allein, als er in den Gordons Verbündete findet, die zu den wenigen Seelen in der Strafverfolgung gehören, die nicht der tief verwurzelten Korruption von Gotham City zum Opfer gefallen sind.

Die Ästhetik der 30er Jahre ist mit ihren Fedora-Hüten und Maschinengewehren ansprechend, und die Noir-Atmosphäre ist dicht. Storytechnisch gerät es allerdings zunächst ins Stocken. Auffällig ist, dass es den Machern der Serie schwerfällt, einige der Handlungspunkte mit Überzeugung wieder herzustellen, da sich die Galerie des Schurken, die normalerweise Batmans Stärke ist, an dieser Stelle routinierter anfühlt. Manchmal fühlte sich die Animation auch etwas zu steif an und die anonyme Musik kann nicht mithalten, zum Beispiel mit Shirley Walkers pompöser Komposition aus The Animated Series. Caped Crusader versucht offensichtlich, die gleiche verdrehte Düsternis wie The Animated Series einzufangen, aber der erwachsenere Ton ist auch ungenauer und ein wenig zahnlos.

Erst als die Macher der Serie die Maskerade-Party verlassen und sich auf die Mafia und das Dent-Drama konzentrieren, macht es plötzlich Klick. Nach ein paar halbgaren Episoden leuchtet die Show plötzlich auf halbem Weg auf und es fällt schwer, sich von der Fernsehcouch loszureißen. Alles macht einfach Klick. Auch das Storytelling wird selbstbewusster, straffer. Hamish Linklater ist kein Kevin Conroy, aber Linklater verleiht sowohl Wayne als auch seiner dunklen Persönlichkeit eine psychologische Note, indem er den rachsüchtigen Playboy-Milliardär darstellt. Die steife Animation ist vergessen, sobald die Lederhandschuhe um den Hals des Zuschauers gewickelt sind.

Gegen Ende der Szene der Staffel werden wir daran erinnert, warum Batman so beliebt ist, wie er ist: Caped Crusader beweist einmal mehr, dass Batman eine unerschöpfliche Quelle für intelligentes Krimidrama und starke Charaktere ist. Caped Crusader ist vielleicht nicht so einprägsam und farbenfroh wie die Zeichentrickserie, mit der er unweigerlich verglichen wird, aber er ist ein vielversprechender Start in ein neues Kapitel im langen Leben von Batman.

