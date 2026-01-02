Batman belegt sechs der neun Plätze auf der Liste der meistverkauften Comics 2025

HQ

Jetzt, da wir offiziell ins neue Jahr gehen, haben wir eine gute Vorstellung davon, wie die meistverkauften Comics von 2025 aussahen. Laut Bleeding Cool wurde eine Liste mit Informationen aus Verkaufsdaten erstellt, die von Comicläden bereitgestellt wurden, und diese Informationen zeichnen ein ziemlich klares Bild, dass DC in diesem Markt König ist.

Die Liste umfasst die neun meistverkauften Comics des Jahres 2025, und von diesen neun sind sieben DC Produkte, auch wenn man argumentieren könnte, dass acht der Marke gehören. Darüber hinaus ist eine weitere offensichtliche Information, dass Batman mit großem Abstand der Lieblings-Superheld des Kunden ist, also insgesamt taucht Batman in sechs der Slots auf. Für zwei der meistverkauften Comics wird es etwas seltsam, denn Deadpool/Batman #1 (der größte Comic des Jahres) und Batman/Deadpool #1 (der drittgrößte) sind Kollaborationen zwischen Marvel und DC, wobei Bats technisch gesehen nicht der einzige Hauptstar der Serie ist. Aber trotzdem steht der Name des Caped Crusader auf dem Titelblatt, also ist das Beweis genug.

Zu den anderen Projekten, die es auf die Liste geschafft haben, gehören Invincible Universe Battle Beast #1 von Image Comics in der vierten Stelle, DC K.O. #1 in der fünften und Absolute Flash #1 in der achten Stelle. Darüber hinaus gibt es keine Daten, aber zweifellos tauchen Batman (und DC s Absolute Universum noch viel häufiger auf.

