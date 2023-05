Batman bekommt eine riesige Lego-Bathöhle

HQ

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir ein neues Lego-Batman-Spiel oder einen neuen Film bekommen haben, aber zum Glück haben DC und Lego diese charmante Version des Dark Knight nicht vergessen. Daher haben sie jetzt ein Lego-Set namens The Batcave angekündigt, das so ziemlich alles enthält, was sich ein Batman-Fan jemals wünschen kann, mit Design, das auf dem Film Batman Returns basiert.

Dazu gehören mehrere Figuren, die auf Bruce Wayne, Albert Pennyworth und einigen schelmischen Bösewichten (einschließlich Catwoman) basieren. Die Höhle hat viele Geheimnisse, ein Batmobil und natürlich auch Gadgets und einen einsatzbereiten Batsuit - alles in einer riesigen Batman-Themenbox gebaut.

Schauen Sie sich das kurze Video im Tweet unten an, um eine Präsentation dieses massiven 3981-teiligen großen Sets zu erhalten, das hier für mickrige 399,99 US-Dollar (mit einer Veröffentlichung am 8. Juni) vorbestellt werden kann.