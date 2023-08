Batman: Arkham Trilogy für Switch im Oktober

Während Rocksteady anscheinend noch sehr hart an Suicide Squad: Kill the Justice League arbeitet, bereitet sich der Entwickler auch darauf vor, sein Batman: Arkham Trilogy später in diesem Herbst auf die Nintendo Switch zu bringen.

Während die Ankündigung während der letzten Direct-Sendung erfolgte, haben wir jetzt das feste Veröffentlichungsdatum für die Sammlung von Videospielen, nämlich den 13. Oktober 2023.

Anlässlich dieser Ankündigung wurde ein neues Kunstwerk geteilt, das die Trilogie hervorhebt und von Comic-Schöpfer Christian Ward stammt. Schaut es euch unten an, ebenso wie einen Trailer für die Switch-Versionen der Spiele. .