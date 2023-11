Batman: Arkham Trilogy bekommt einen Launch-Trailer

HQ

Während wir immer noch auf Rocksteadys nächsten Titel, Suicide Squad: Kill the Justice League, warten, der im Februar erscheint, ist es jetzt an der Zeit, zum berühmtesten Franchise des Studios zurückzukehren, da Batman: Arkham Trilogy am Freitag für Switch erscheint.

Wir haben jetzt den Launch-Trailer für diese Sammlung erhalten, die Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight enthält - von denen bisher keines für Switch veröffentlicht wurde. Rocksteady Studios und Warner haben auch eine kleine Überraschung (zumindest in der Theorie, wie letzten Monat durchgesickert ist) für uns, nämlich "den neuen Batman-Charakteranzug, der vom Warner Bros Pictures-Erfolgsfilm The Batman inspiriert ist und exklusiv in Batman: Arkham Knight für Nintendo Switch zum Start (1. Dezember) und in Batman erhältlich sein wird: Arkham Knight ab dem 15. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und PC."

Seht euch den Trailer unten an: