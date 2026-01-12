Batman: Arkham Origins bekommt die Hot Toys-Behandlung

HQ

Wenn wir über die hochgelobten Batman: Arkham-Spiele sprechen, bezeichnen wir sie oft als die Arkham-Trilogie, und Rocksteady Studios selbst erwähnen meist nur Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight. Es ist daher nicht überraschend, dass viele Menschen völlig vergessen haben, dass 2013 auch ein viertes Spiel namens Batman: Arkham Origins veröffentlicht wurde.

Es wurde von WB Games Montréal entwickelt und erhielt durchweg recht gute Kritiken – auch wenn es nicht ganz an die Titel von Rocksteady heranreichte. Nicht einmal Warner selbst scheint bereit zu sein, diese etwas vergessene Veröffentlichung anzuerkennen, weshalb es so ermutigend ist, dass sie diesem Titel endlich etwas Liebe schenken.

Gemeinsam mit Hot Toys, dem Hersteller wahrscheinlich der beeindruckendsten Sammelfiguren auf dem Markt, wurde nun bekannt gegeben, dass die Arkham Origins-Version von Batman als 1:6-Statue mit "einem neu entwickelten maskierten Kopf mit zwei austauschbaren Untergesichtsskulpturen, die sowohl sein düsteres Aussehen als auch seinen entschlossenen Charakter zeigen, veröffentlicht wird, Zusammengebissene Zähne-Gesichtsausdruck."

Wir können uns außerdem auf ein Kostüm freuen , das "originalgetreu nach dem klobigen und gepanzerten, aber dennoch praktischen Design des Spiels nachgebildet wird, mit einem neu entwickelten Batsuit mit grauer und schwarzer Ganzkörperrüstung, die über einem Unteranzug auf dem muskulösen Körper gelegt wird." Und es wird noch besser, denn das Paket enthält außerdem:

"Ein Paar schwere Panzerhandschuhe, Stiefel, ein Werkzeuggürtel und ein mit Draht eingearbeiteter Umhang vervollständigen sein Outfit. Die Figur enthält außerdem ein Paar Shock Gloves-Panzerplatten mit durchscheinenden blauen Blitzeffekten, um ihre elektrifizierte Wirkung zu verdeutlichen. Mit sieben austauschbaren Händen, darunter Fäuste, offene Gestenhände und waffenhaltende Hände, können Sammler ihn mit dynamischen Posen präsentieren."

Der Preis liegt bei £232 / €267, die Lieferung ist für die erste Hälfte des Jahres 2027 geplant. Wenn das nach etwas für dich klingt, kannst du schon bei Sideshow dein Exemplar vorbestellen, weitere Informationen lesen und dir weitere Bilder ansehen.