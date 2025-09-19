Batman #1 wird in nur zwei Wochen zum meistverkauften Comic des Jahres 2025

HQ

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist morgen der 20. September. Ein ziemlich normaler Tag für alle, die nicht nachts durch die Straßen von Gotham streifen, denn an diesem Tag ist auch der Batman-Tag. Was gibt es Schöneres, als mit der Enthüllung zu feiern, dass der neue Batman #1-Comic über 500.000 Comics verkauft hat.

Das kündigte der Verlag des Comics an und wurde von The Hollywood Reporter aufgegriffen. Batman #1 ist ein Relaunch der Batman-Geschichte, komplett mit frischen Interpretationen des klassischen Helden und seiner Bösewichte von Autor Matt Fraction und Künstler Jorge Jiménez. Es wurde am 3. September vorgestellt und ist seitdem ausverkauft.

Eine weitere Charge von Drucken wird voraussichtlich am 15. Oktober in den Läden eintreffen. 500.000 verkaufte Einheiten mögen für Leute, die sich die Millionen von Spielen ansehen, die jede Woche verkauft werden, nicht nach viel klingen, aber in der Comic-Welt reicht es aus, um Batman #1 auf Platz eins der Comic-Verkäufe für 2025 zu bringen, wobei es unwahrscheinlich ist, dass irgendetwas es von seinem Spitzenplatz verdrängen wird.

