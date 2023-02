Batgirls Leslie Grace hat sich über die Absage des Films geäußert

HQ

Leslie Grace, Star des verschrotteten HBO Max Batgirl-Films, hat über die Kommentare von DC Studios' Co-CEO Peter Safran gesprochen, dass der Film nicht veröffentlicht werden könne.

Grace bestätigte, dass sie nicht mit Safran oder Co-CEO James Gunn gesprochen hatte, aber den Film gesehen hatte und mit den Kommentaren nicht einverstanden war, so Variety.

Sie sagte: "Ich habe den Film so weit gesehen, wie er konnte; der Film war noch nicht fertig, als er getestet wurde.

"Sie standen am Anfang des Bearbeitungsprozesses und wurden wegen allem, was in der Firma vor sich ging, abgeschnitten.

"Der Film, den ich zu sehen bekam - die Szenen, die da waren - war unglaublich."

Grace sprach auch über ihre Hoffnungen für Batgirls Zukunft in der DCU.

Sie fuhr fort: "Wir haben definitiv Gespräche über die Zukunft von Batgirl geführt und darüber, wie Batgirl wieder aufleben kann.

"Wir werden sehen, wohin uns das führt; Ich kann nicht auf die eine oder andere Weise sagen, ob das an dieser Stelle Realität ist.

"Das Letzte, was ich tun möchte, ist, den Leuten eine Ahnung von etwas zu geben, über das ich nicht viel Kontrolle habe - wie wir gelernt haben."

So wie es aussieht, haben weder Gunn noch Safran einen Kommentar dazu abgegeben, dass Grace die Rolle im kommenden neu erfundenen DC-Universum wieder aufnimmt.