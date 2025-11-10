Bat-Fam: Staffel 1

Kürzlich hat Prime Video die Formel von Batman neu interpretiert, indem es eine Version der Geschichte präsentierte, die auf jüngere Leute zugeschnitten war. Es war eine kleine Sonderausgabe mit dem Namen Merry Little Batman und sie zeichnete auf, wie Bruce Wayne seinen Adoptivsohn Damian als Caped Crusader willkommen hieß, alles auf einer Mission, einige der Elitekriminellen von Gotham zu vereiteln. Wenn du Batman Fan bist und Merry Little Batman nicht mitbekommen hast, solltest du dir keine allzu großen Sorgen machen, da dies ein Projekt ist, das hauptsächlich für Kinder gemacht ist, und noch dazu für kleine Kinder. Man könnte sogar so weit gehen, es eine "Meine erste" Batman Erfahrung zu nennen.

Schnitt zu diesem November und Prime Video ist zurück mit einer Erweiterung dieser Prämisse in Form einer vollwertigen animierten TV-Serie, die als Bat-Fam bekannt ist. Wie du vielleicht erahnen kannst, erweitert es die Idee auf die breitere Batman -Familie und umfasst auch eine Vielzahl anderer skurriler Individuen wie Ra's Al Ghul und Man-Bat, aber die Hauptidee, Bruce und Damian zu sehen, die sich zusammentun, um Gothams Straßen von Verbrechen sauber zu halten, klingt immer noch durch.

Es ist eine unterhaltsame Prämisse, die den verschiedenen Gotham-Persönlichkeiten alle möglichen einzigartigen Wendungen verleiht, alles mit dem traditionellen Twist einer Kinderserie, in der jede Episode versucht, eine Kernbotschaft zu vermitteln. Eine Episode, die sich um den Mad Hatter und seine Tochter Sad Hatter dreht, versucht zu erklären, dass man ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen sollte, eine andere über reformierte Bösewichte versucht zu zeigen, dass Menschen sich ändern können, wenn sie die richtige Ermutigung erhalten, eine andere, in der Bruce Geheimnisse vor Damian hat, zeigt, dass man Informationen nicht vor denen verstecken sollte, die einem wichtig sind. Auch hier handelt es sich um eine sehr traditionelle und vertraute Kindershow, die in Stil und Format jedoch unter dem Umhang und der Kutte von Batman versteckt ist.

Was die Art und Weise betrifft, wie die Serie an die Prämisse von Batman herangeht, so ist es eine etwas seltsame Version, da sie auch die Natur vieler der großen DC-Bösewichte verbiegt, um ihrem Zweck gerecht zu werden, so sehr, dass Fans der Dark Knight manchmal Schwierigkeiten haben könnten, das Endprodukt zu erkennen. Aber wie bereits erwähnt, ist diese Serie nicht für erfahrene Fans gemacht, die jeden Winkel über den Charakter kennen, sondern für junge Leute. Und zu diesem Zweck sollten Sie grundlegende und sichere Darbietungen und Dialoge erwarten. Keiner der Charaktere und die Art und Weise, wie ihre Sprecher vorgetragen werden, sind besonders inspirierend, wobei Luke Wilsons Version von Batman weit entfernt von Kevin Conroy ist... Nichtsdestotrotz hat Yonas Kibreab, der Damian spielt, eine Menge Energie und ist ohne Frage der Star der Serie und sollte ein Fan-Favorit für die Jugendlichen werden, die sich die 10 Episoden dieser ersten Staffel ansehen.

Um den Kreis zu schließen, ist Bat-Fam eine sichere und unterhaltsame Wendung der Geschichte von Batman. Es ist der perfekte Weg, um Jugendliche in die Abenteuer von Gothams größtem Verbrechensbekämpfer einzuführen, aber man sollte wissen, dass es eine klare Altersgruppe gibt, für die diese Serie gemacht ist, da viele Kinder es vielleicht vorziehen, stattdessen einfach die immer erstaunliche The Animated Series zu sehen.

